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أردوغان: متمسكون بحرية الصحافة ولن نسمح باستغلالها ضد بلادنا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.01.2021 14:07
آخر تحديث في 11.01.2021 01:02
أردوغان: متمسكون بحرية الصحافة ولن نسمح باستغلالها ضد بلادنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتخلى أبدا عن حرية الصحافة، لكنها في المقابل لن تسمح إطلاقا باستغلال هذا المفهوم.

جاء ذلك في رسالة الأحد، بمناسبة يوم الصحفيين في تركيا، الموافق 10 يناير/كانون الثاني.

وأضاف الرئيس أردوغان :"لن نسمح باستخدام هذا المفهوم من أجل الدعاية السوداء ضد بلادنا سواء في الداخل أو الخارج".

وشدد على أهمية استخدام إمكانيات وسائط الإعلام الجديد في العمل الصحفي، دون أي تنازل عن المبادئ المهنية والأخلاق الصحفية.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه مع سرعة انتشار المعلومة بشكل هائل في ظل التطور التكنولوجي، اكتسب مفهوم النزاهة في العمل الصحفي أهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى.

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