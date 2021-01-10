الحكومة التركية تبحث تدابير "كورونا"

تبحث الحكومة التركية، الاثنين، في أولى اجتماعاتها في 2021، مستجدات تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يترأس رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، الاجتماع الذي سيبحث نتائج تدابير مكافحة كورونا، ومستجدات تطوير اللقاح المحلي المضاد للفيروس، فضلاً عن قضايا أخرى.

كما سيتخلل الاجتماع، تقديم وزير الصحة، فخر الدين قوجه، عرض حول تطورات انتشار الوباء في تركيا، وإمكانية اتخاذ تدابير جديدة لمكافحته، ومناقشة مدة استمرارية التدابير المتخذة.

كما ستكون ملفات الأمن والسياسات الخارجية، بين الأجندة المطروحة للنقاش على جدول أعمال اجتماع الحكومة التركية.