تركيا تسجل 176 وفاة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا، الأحد، إلى 22 ألفا و807، إثر تسجيل 176 وفاة جديدة.

جاء ذلك في المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، حول إحصائيات الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى مليونين و326 ألفا و256، عقب تشخيص 9 آلاف و138 إصابة جديدة.

كما بلغ عدد المتعافين مليونين و198 ألفا و150، إثر شفاء 8 آلاف و103 مصابين.

وتم إجراء 162 ألفا و786 اختبارا للكشف في كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 26 مليونا و196 ألفا و481.

وفي معرض تعليقه على المعطيات الحديثة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر تويتر، إن "عدد المرضى اليوم بلغ 1017، وكلما تراجع عدد المصابين قلت الحاجة إلى تعقب المخالطين واختبارات كورونا".

ودعا الوزير التركي لمواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية بعد تحقيق نتائج ملموسة في الأيام الأخيرة.