تركيا.. "حملة شطرنج" عائلية أيام حظر التجوال

أطلقت مديرية التعليم في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، حملة للعب الشطرنج بين الطلاب وأولياء أمورهم، في المنازل، ضمن أيام حظر التجول المفروض ضمن إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

ويأتي إطلاق هذه الحملة من قبل مديرية التعليم في الولاية، ضمن إطار التشجيع على البقاء في المنازل، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وحظيت الحملة باستجابة واسعة من قبل طلاب الولاية وأولياء أمورهم، حيث نشرت حسابات التواصل الاجتماعي لمديرية التعليم في موغلا وأقضيتها، صور أفراد الأسر التي تلعب الشطرنج فيما بينها.

وعبرت رئيسة الاتحاد التركي للشطرنج، غولقيز تولاي، عن دعمها للحملة، عبر حسابها على تويتر.

بدورها، قالت مديرية التعليم في موغلا، برفين تورا، إن الحملة تهدف إلى تطوير مختلف المهارات لدى الطلاب، إضافة إلى تشجيعهم للبقاء في المنازل، ضمن إطار الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أن تركيا تشهد مؤخرا، فرضا لحظر تجول جزئي، في أيام نهاية الأسبوع، ضمن إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.