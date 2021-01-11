أردوغان: سنبدأ برفع تدابير كورونا مع انخفاض الإصابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التطعيم بلقاح كورونا في البلاد سيبدأ الخميس أو الجمعة.

جاء ذلك في كلمة، الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الحكومة سترفع تدابير كورونا تدريجيا مع انخفاض الإصابات إلى ما دون حد معين، كما فعلت سابقا.

وبخصوص اللقاحات، قال الرئيس أردوغان إن التطعيم بلقاح كورونا سيبدأ في تركيا الخميس أو الجمعة، وذلك وفقا للترتيب المحدد مسبقا (بخصوص الفئات التي سيتم تطعيمها).

وبحسب معطيات وزارة الصحة التركية، فقد ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا، الإثنين، إلى 22 ألفا و981، إثر تسجيل 174 وفاة جديدة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى مليونين و336 ألفا و476، عقب تشخيص 10 آلاف و220 إصابة جديدة.

كما بلغ عدد المتعافين مليونين و208 آلاف و451، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 10 آلاف و301 مصاب.

وتم إجراء 180 ألفا و303 اختبارات للكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 26 مليونا و376 ألفا و784.