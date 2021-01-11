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هيئة المنافسة التركية تفتح تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 11.01.2021 16:22
آخر تحديث في 12.01.2021 00:32
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

قررت هيئة المنافسة التركية، الاثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة "إساءة الاستخدام" في قانون حماية المنافسة.

ومؤخرا، أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا، بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية والتي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذرت واتساب مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا سيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتبارا من 8 فبراير/ شباط المقبل.

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