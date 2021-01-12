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تركيا.. إصابات كورونا الجديدة دون 10 آلاف والوفيات بحدود 171

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.01.2021 20:11
تركيا.. إصابات كورونا الجديدة دون 10 آلاف والوفيات بحدود 171

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 23 ألفا و152، إثر تسجيل 171 وفاة.

جاء ذلك في المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، حول إحصائيات الفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة.

كما تم تشخيص 9 آلاف و908 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي مليونين و346 ألفا و285.

ووصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و218 ألفا و464، عقب شفاء 10 آلاف و13.

وارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 26 مليونا و555 ألفا و992، إثر إجراء 179 ألفا و208 اختبارات.

وفي معرض تعليقه على المعطيات الأخيرة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر تويتر، كافة المواطنين لمواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، قائلا: "سنحقق النصر سوية".

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