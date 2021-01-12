توساش التركية تعلن نجاح اختبارات النموذج الثاني من محركات المروحيات

كشفت شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات عن أن النموذج الثاني لمحرك "TEI-TS1400" المصنع في منشآتها، تجاوز اختباراته بنجاح.

وأوضحت الشركة في بيان، أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم "TS4" سيستخدم في مروحيات "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

وأضاف البيان أن الشركة بدأت بتطوير محركات لمروحية "غوك بي" في 8 مارس/آذار عام 2017، بدعم وتشجيع من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهد الرئيس رجب طيب أردوغان مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع.

وجرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة "توساش" لصناعة المحركات TEİ وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية "أسكي شهير" وسط البلاد.

ومن المقرر أن تحلّق مروحية "غوك باي" بالمحرك المحلي، بعد إتمام إجراءات المصادقة عام 2024، أي بعد 3 أعوام من بدء الإنتاج المتسلسل للمروحية المحلية عام 2021.