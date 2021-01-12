خبراء الجيش التركي يقدمون تدريبات لأفراد من نظيره الليبي

يواصل خبراء من الجيش التركي أعطاء تدريبات متنوعة لأفراد من القوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أن عناصر من الجيش الليبي تلقوا تدريبات حول تقنيات "الدفاع عن القواعد العسكرية".
وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين.
وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية ستواصل تدريباته حتى يتمكن الجيش الليبي من الوصول إلى المعايير الدولية للجيوش.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.