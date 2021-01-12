خبراء الجيش التركي يقدمون تدريبات لأفراد من نظيره الليبي

‏‏يواصل خبراء من الجيش التركي أعطاء تدريبات متنوعة لأفراد من القوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء، أن عناصر ‏من الجيش الليبي تلقوا تدريبات حول تقنيات "الدفاع عن القواعد العسكرية".

‏وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين.

‏وأكد البيان أن القوات المسلحة التركية ستواصل تدريباته حتى يتمكن الجيش الليبي من الوصول إلى المعايير الدولية ‏‏للجيوش.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.