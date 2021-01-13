السلطات التركية تمنح موافقة على استعمال اللقاح الصيني بشكل طارئ

وافقت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية اليوم الأربعاء على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني بعد اكتمال التحاليل المتعلقة به.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية، أن الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM"، جاءت عقب تقييم المعطيات العلمية حول اللقاح، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طوال 14 يوما.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن عملية التطعيم ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، وأكد تصميم بلاده على إجراء التطعيم باللقاح والالتزام بالتدابير والقيود حتى انتهاء وباء كورونا.

وتلقى الوزير أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني في مستشفى بالعاصمة أنقرة.

وأكد في تصريحات عقب تلقيه اللقاح ضرورة تلقي الجميع لقاح كورونا من أجل ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات بتطعيم الكوادر الصحية في المرحلة الأولى قبل أن تشمل قطاعات أوسع في المراحل التالية.