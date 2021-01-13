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تركيا.. تسجيل 9554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.01.2021 22:26
تركيا.. تسجيل 9554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 9 آلاف و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأظهرت معطيات نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في البلاد، إلى مليونين و355 ألفا و839.

كما شهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، وفاة 173 مصاباً بكورونا، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 23 ألفا و325 شخص.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس حتى اليوم، مليونين و227 ألفا و927.

وأجرت تركيا حتى اليوم 26 مليون و729 ألف و595 اختبار للكشف عن كورونا.

والأربعاء، أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" الصيني عقب تقييم المعطيات العلمية حوله، وبعد اكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها، طيلة 14 يوما.

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