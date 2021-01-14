أردوغان بعد تلقيه أول جرعة من لقاح كورونا: ربع مليون جرى تلقيحهم حتى الآن

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أول جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (سينوفاك) في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان بعد تلقيه للقاح إن حوالي 256 ألف شخص في أرجاء البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن.

وأضاف الرئيس التركي، الذي نشر صوره وهو يتلقى اللقاح عبر حساب الرئاسة الرسمي على تويتر، أنهم يعتزمون تلقيح جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن.

والأربعاء، تلقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا.

وجاء تطعيم قوجة بعد موافقة مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك" عقب تقييم المعطيات العلمية حوله.

كما أتمت وزارة الصحة التركية التحاليل المتعلقة بلقاح "كورونافاك" في مختبراتها طيلة 14 يوما.

والخميس، بدأت وزارة الصحة عمليات التطعيم بلقاح كورونا، ضمن جدول أوليات بدأ بالعاملين في القطاع الصحي.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.