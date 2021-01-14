100 ألف موظف من القطاع الصحي في تركيا يتلقون لقاح كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا لقاح كورونا، تجاوز 100 ألف.

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، أوضح فيها أن وزارته بدأت بمنح اللقاحات لموظفي الصحة، بعد تخطيها اختبارات مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية.

وأفاد قوجة أن عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا، تجاوز 100 ألف.

وأوضح أن تركيا تتمتع ببنية تحتية قوية من أجل تنفيذ عملية التطعيم.

كما نشر قوجة رابطا يظهر عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح من عاملي الصحة، بشكل لحظي، حيث يمكن الاطلاع على الحصيلة النهائية من خلال الرابط (https://covid19asi.saglik.gov.tr).

والأربعاء، تلقى قوجة أول جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا.