تركيا.. عدد متلقي لقاح كورونا يتجاوز نصف مليون خلال يومين

تجاوز عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا في تركيا عتبة نصف المليون خلال يومين.

ويستمر تطعيم العاملين الصحيين في المرحلة الأولى بلقاح كورونا، تماشيا مع توصيات المجلس العلمي الطبي التركي.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كورونافاك" الصيني خلال اليومين، أكثر من نصف مليون.

وأمس، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا لقاح كورونا، تجاوز 100 ألف.

وأوضح في تغريدة، أن وزارته بدأت بإعطاء اللقاحات لموظفي الصحة، بعد تخطيها اختبارات مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، تلقيه جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي، الجمعة، أنه لا يعاني من أي أعراض جانبية للمطعوم بعد يوم من تلقيه.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي قرابة مليون و100 ألف.

وعقب تلقي العاملين في القطاع الصحي اللقاح، سيتم تطعيم المواطنين وفقًا لترتيب الأولوية في نطاق الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ لقاح كورونا.