تعاون بين شركات المحمول في تركيا لترويج استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي المحلية

وقعت الشركات الثلاثة المزودة لخدمات الاتصالات والهاتف المحمول في تركيا تورك تليكوم، وتوركسل، وفودافون اتفاق تعاون لترويج استنخدام تطبيقي المراسلة والتواصل الاجتماعي التركيينBiPوYaay.

وطبقا للاتفاق فإن عملاء شركة تورك تليكوم سيتمكنون من استخدام تطبيق المراسلة المحلي BİPالمملوك لشركة توركسل، وسيستخدم عملاء "توركسل" تطبيق التواصل الاجتماعيYaayالمملوك لشركة تورك تيليكومدون أن يؤثر ذلك على باقات الإنترنت الخاصة بعملاء الشركتين. كما سيتاح التطبيقين مع تطبيقات أخرى للاستخدام دون خصم من باقات الإنترنت لعملاء شركة فودافون.

وفي تعليقه على الاتفاقية قال مراد أركان المدير العام لشركة توركسل إن الشركات الثلاثة المذكورة وقعت اتفاقاً تاريخيا من أجل تركيا وإن الاتفاق سيتيح للمواطنين استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي التي طورها المهندسين الأتراك، بكل سهولة.

وكان عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك قد تركوا تطبيق المراسلة الشعير واتساب واتحهوا لاستخدام تطبيقات بيب، وتلغرام، وسيغنال اعتراضاً على التحدثات الأخيرة التي أعلنها واتساب حول سياسة الخصوصية ومشاركة بعض بيانات المستخدمين مع "فيسبوك"