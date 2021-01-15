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طائرة قطرية تهبط اضطرارياً في أورفة التركية بعد تدهور صحة أحد الركاب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.01.2021 22:18
طائرة قطرية تهبط اضطرارياً في أورفة التركية بعد تدهور صحة أحد الركاب

هبطت طائرة ركاب للخطوط الجوية القطرية، الجمعة، اضطراريا في ولاية شانلي أورفة جنوب شرق تركيا، بعد تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب في رحلتها من لندن إلى الدوحة.

وذكرت مصادر في مطار شانلي أورفة، للأناضول، أن طائرة ركاب للخطوط القطرية هبطت في المطار اضطراريا، بعد اشتداد آلام الصدر لدى مسافر قطري على متن الطائرة.

وأكدت أن طواقم الصحة في المطار نقلت المريض على الفور إلى مستشفى محمد عاكف إينان الجامعي للبحوث بالولاية، بعد الإسعافات الأولية داخل المطار.

وشددت على أن المريض المسافر وضع في العزل الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت أن الطائرة واصلت رحلتها إلى قطر بعد إتمام الإجراءات اللازمة.

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