وزير الداخلية التركي يؤكد القضاء على "إرهابيي المنظمات اليسارية بالأرياف"

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه تم القضاء بشكل كامل على التشكيلات الإرهابية للمنظمات اليسارية في الأرياف.

وأوضح في كلمة خلال حفل تخريج قوات الشرطة النسائية الخاصة اليوم الجمعة أن عدد أفراد القوات الخاصة ارتفع حاليا إلى 22 ألفا، من 8 آلاف (في 2016)، فيما بلغ عدد أفراد الشرطة 313 ألفا، بعد أن كان 264 ألفا.

وأشار إلى ارتفاع عدد قوات الدرك من 138 ألفا إلى 203 آلاف، وأفراد خفر السواحل من 4 آلاف و800 إلى 7 آلاف و100 (بين 2016 و2020).

وأعلن صويلو تراجع عدد إرهابيي منظمة "بي كا كا" داخل الأراضي التركية إلى ما دون 320.

وأشار إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين انضموا لـ "بي كا كا" خلال العام الماضي.

وقال: "بينما كان ينضم للمنظمة سنويا 5 آلاف فرد، فإن 52 شخصا فقط انضموا إليها في 2020. ليس هناك ما يدعو للقلق سننقذ هؤلاء الـ 52 الذين خدعوهم واختطفوهم".

وأكد أن تركيا تخوض كفاحًا لا هوادة فيه ضد كافة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "التشكيلات الإرهابية للمنظمات اليسارية في الأرياف تم القضاء عليها بشكل كامل، وانتهت أنشطتها".

وبحسب الداخلية التركية، انخفض عدد إرهابيي المنظمة بنسبة 89 بالمئة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بفضل المكافحة الفاعلة للمنظمة وعمليات إقناع مسلحيها بالاستسلام.

وتمكنت قوات الأمن من تحييد 7 آلاف و901 إرهابي منذ 2016، منهم 3 آلاف و327 قتلوا في الاشتباكات مع قوات الأمن، و2707 قبض عليهم، و843 سلموا أنفسهم عبر الإقناع، و1862 سلموا أنفسهم (أثناء المواجهات).