وزير النقل التركي: بلدنا قوة لوجستية عظمى

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في مثلث أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وقال قره إسماعيل أوغلو، في تصريحات بولاية هطاي (جنوب) الجمعة، إن بلاده اكتسبت خلال 18 عامًا قوة جذبت اهتمام العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأضاف: "لقد أوفت تركيا من اليوم بمتطلبات الأهداف المستقبلية، واتخذت خطوة استراتيجية لضمان استدامة القوة الاقتصادية".

وتابع: "نبذل جهدا كبيرا في مجال النقل والاتصالات لضمان المساواة في التنمية، وزيادة الحيوية الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأكّد أن تركيا مرتبطة اليوم بمنطقتها والعالم، وباتت قوة لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في مثلث أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وشدّد على أن عام 2020 كان حافلًا ومثمرًا في تركيا من حيث النقل والاتصالات رغم ظروف وباء كورونا.

ولفت إلى افتتاح طرق سريعة ذكية وهامة من ناحية النقل اللوجستي في المنطقة، والشروع في حملة إصلاحات للسكك الحديدة.

كما أشار إلى إرسال قطارات التصدير التركية واحدة تلو الأخرى إلى الصين، مع تعزيز السيطرة على الممرات التجارية في منطقة أوراسيا.