أوقاف هاتاي تنهي أعمال ترميم مسجد وضريح في عفرين السورية

أعلنت مديرية أوقاف ولاية "هطاي" التركية، إتمامها مشروعي ترميم جامع عمر بن الخطاب، وضريح "النبي هوري"، في منطقة عفرين السورية.

وقال مدير أوقاف هطاي، أوميت غوكهان جيجك، في بيان، السبت، إن مديريته تولي أهمية كبيرة إلى حماية المعالم الأثرية في سوريا.

وأضاف أنها بدأت في 2019 بترميم معلمين أثريين في عفرين (شمالي سوريا)، أولهما مسجد عمر بن الخطاب في منطقة الشيخ حديد، والآخر ضريح النبي هوري في منطقة شرّان، التابعتين لعفرين.

وأكد أن المشروعين حظيا بتقدير وإشادة كبير من أهالي المنطقة، مضيفا أن مديريته قامت بتوصيل التيار الكهربائي والمياه إلى هذين الموقعين.

ولفت إلى أنه من المرتقب افتتاح المشروعين في مارس/ آذار القادم، معربا عن بالغ فخره بذلك.