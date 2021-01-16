لينكد إن يعين ممثلا له في تركيا أسوة بـتيك توك و يوتيوب

أعلن نائب وزير النقل والبنية التحتية، عمر فاتح صايان، أن موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن" سيعيّن ممثلا له في تركيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها صايان عبر "تويتر"، السبت.

و أوضح صايان أن منصة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي أبلغتهم أنها ستعين ممثلاً لها في تركيا.

وأشار إلى أن المواقع التي يدخلها من تركيا أكثر من مليون مستخدم، يتعين عليها تعيين ممثلاًُ لها في تركيا، وفقاُ لقانون "مواقع التواصل الاجتماعي" التركي.

ولفت صايان إلى أن قرار المنصة المذكورة يأتي بعد قرار مماثل لشركات "فكونتاكتي" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"ديليموشن".

وأعرب صايان عن أمله في إقدام شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى على خطوات مماثلة، وتعيين ممثلين لها في تركيا، والإيفاء بالتزامها في أقرب وقت.

ويصنف موقع "لينكد إن" على شبكة الإنترنت ضمن الشبكات الاجتماعية، حيث يستخدم الموقع أساساً كشبكة تواصل مهنية، ويتوفر بـ24 لغة عالمية، منها العربية، والإنكليزية، والفرنسية، والتركية، والألمانية، والإسبانية، والبرتغالية، والروسية، واليابانية.