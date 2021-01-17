الأمن التركي يرحل 5 أجانب على صلة بـ "داعش"

أحالت قوات الأمن التركية مواطنا عراقيا، إلى القضاء، فيما رحّلت 5 أجانب، في عملية أمنية استهدفت التنظيم بولاية أضنة، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر صحفية، الأحد، باكتمال الإجراءات الأمنية بحق المشتبه بهم (3 سوريين و 3 عراقيين)، تم إيقافهم في العملية قبل 5 أيام من قبل فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الولاية.

ومن بين المشتبه بهم، العراقي المدعو "ناصر.ه" الذي ثبت انضمامه إلى صفوف التنظيم في سوريا وتلقى تدريبات على تنفيذ الهجمات ومن ثم دخل إلى تركيا بطريقة غير نظامية.

كما تبين أن المشتبه به"ناصر.ه" يتحرك وفقًا لأوامر وتعليمات التنظيم وتمت إحالته لقاضي التحقيق المناوب بالولاية.

فيما تم ترحيل باقي المشتبه بهم خارج حدود البلاد، وهم عراقيان و3 سوريين.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت القوات الأمنية في عملية مدعومة بالقوات الخاصة، للقبض على المشتبه بهم في العمل لصالح "داعش" في العراق وسوريا.