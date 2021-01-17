تراجع الاتصالات داخل "بي كا كا" الإرهابي بنسبة 80 في المئة

ضبطت قوات الأمن التركية، 815 جهاز اتصال لاسلكي تعود لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، لتنخفض الاتصالات داخل المنظمة بنسبة 80 في المئة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن العمليات الأمنية الداخلية خلال السنوات الثلاث الماضية، أسفرت عن ضبط 815 جهازا لاسلكيا تعود لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف أن ضبط أجهزة الاتصال اللاسلكية قريبة وبعيدة المدى، خفض من عمليات الاتصال بين عناصر المنظمة الإرهابية بنسبة 80 بالمئة مقارنة مع السنوات الماضية.

وأوضح أنه خلال عام 2018، تم ضبط 330 جهازا لاسلكيا، و279 في عام 2019، و206 في عام 2020.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، انخفض عدد إرهابيي المنظمة بنسبة 89 في المئة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بفضل المكافحة الفاعلة للمنظمة وعمليات إقناع مسلحيها بالاستسلام.

وتمكنت قوات الأمن من تحييد 7 آلاف و901 إرهابي منذ 2016، منهم 3 آلاف و327 قتلوا في الاشتباكات مع قوات الأمن، و2707 قبض عليهم، و843 سلموا أنفسهم عبر الإقناع، و1862 سلموا أنفسهم (أثناء المواجهات).