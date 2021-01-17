تركيا: إنقاذ 6 من طاقم سفينة غرقت غربي البحر الأسود جراء سوء الأحوال الجوية

أفادت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بإنقاذ 6 أشخاص من طاقم سفينة غارقة قبالة سواحل ولاية بارطن غربي البحر الأسود وتحمل علم "جمهورية بالاو".

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أنه تم التواصل مع الشركة المشغلة لسفينة "ARVİN" (مركزها أوكرانيا) والتي ترفع علم جمهورية "بالاو".

وأضافت أن "الشركة المشغلة أفادت بأن طاقم السفينة مكون من 12 شخصا، تم إنقاذ 6 منهم فيما عُثر على جثتين".

ولفتت أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء "بورغاز" البلغاري (غربي البحر الأسود) وغرقت قبالة سواحل ولاية بارطن شمالي تركيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى تواصل عمليات البحث للعثور على بقية أعضاء الطاقم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن والي ولاية بارطن ، سنان غونر، في تصريح صحفي مصرع شخصين وإنقاذ 5 من طاقم سفينة غرقت في البحر الأسود وتحمل العلم الروسي.

بدورها أكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أنها خصصت فرقاطة لدعم عمليات البحث والإنقاذ المتعلقة بالسفينة الغارقة.

فيما توجهت فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث فور إبلاغها رغم الظروف الجوية السيئة لإنقاذ العالقين في قوارب النجاة.