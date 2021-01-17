تركيا وأذربيجان تستعدان لمناورات شتوية ضخمة

يستعد الجيش التركي لإجراء مناورات شتوية ضخمة شرقي البلاد، بمشاركة قوات من أذربيجان.

وأفادت مصادر مطلعة، الأحد، أن "مناورات شتاء 2021" ستجري بين 1-12 شباط/فبراير المقبل بولاية قارص شرقي تركيا.

ومن المنتظر أن تشارك في المناورات التي ستستخدم فيها الذخيرة الحية، عناصر من وحدات المدفعية والدبابات وفرق القناصة والقوات الخاصة وسلاح الجو.

وترمي المناورات لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، كما سيتم خلالها تجربة منظومات الأسلحة الجديدة التي دخلت الخدمة، أو التي مازالت قيد التطوير من قبل الصناعات الدفاعية.

كما تهدف المناورات لتعزيز القدرات القتالية في ظرف الشتاء الصعبة والثلوج الكثيفة.

ومن المنتظر إجراء تدريبات على الهجوم والعمليات الجوية والدعم اللوجستي.

وذكرت المصادر أن المناورات الشتوية مع الجانب الأذربيجاني، ستكون من أضخم المناورات التي يجريها الجيش التركي في الآونة الأخيرة.