وفاة الوريث الأخير لعرش الإمبراطورية العثمانية في دمشق

توفي في وقت متأخر من يوم الاثنين دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو، آخر وريث لعرش الإمبراطورية العثمانية المنحلة، عن 90 عاما، وفق ما أعلنت الأسرة في بيان.

وقال أورهان عثمان أوغلو ، أحد أفراد الأسرة في تغريدة: "توفي والد عائلتنا والسلالة العثمانية، عمنا الأمير دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو في دمشق، سوريا"، مضيفاً: "رحمه الله".

وكان عثمان أوغلو يعيش بمفرده في مدينة دمشق التي ولد فيها بعدما أخرج أبواه من تركيا بعيد إلغاء الخلافة عام 1924.

وقد سعى أحفاد السلالة العثمانية الذين يعيشون في تركيا منذ فترة طويلة لجلب عميدهم من سوريا التي قطعت العلاقات مع تركيا بعد قمع الثورة السورية على يد النظام السوري.

عثمان أوغلو هو حفيد الأمير محمد سليم أفندي، ابن عبد الحميد الثاني، السلطان العثماني الشهير الذي يُنسب إليه الفضل في الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية من الانهيار بعد أن تجاوزت أيام مجدها في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر.

وبعد سقوط الإمبراطورية، أُجبر أحفاد السلالة العثمانية الخروج من تركيا والتشرد في أصقاع الأرض، وأرسلوا إلى المنافي بدً من عام 1924. وفي عام 1952، ثم سُمح للإناث منهم بالعودة إلى الأراضي التركية عام 1952 بينما سُمح للذكور بالعودة بعد ذلك بكثير في عام 1974.