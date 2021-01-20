تركيا.. تطعيم أكثر من مليون بلقاح كورونا

تجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حاجز مليون، في اليوم السابع من انطلاق حملة التطعيم في تركيا.

وبحسب موقع وزارة الصحة الخاص بمتابعة عدد متلقي اللقاح، وصل الرقم حتى ظهر الأربعاء، أكثر من مليون و24 ألفا.

والخميس الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وبدأت تركيا، الثلاثاء، تطعيم نزلاء دور المسنين، والمواطنين ممن تجاوزوا 90 عاما بلقاح كورونا.

وتقوم الكوادر الطبية بزيارة المسنين في منازلهم، وفحص وضعهم الصحي قبل اللقاح، ثم مراقبة حالتهم الصحية لمدة نصف ساعة بعد التطعيم، تجنبا لأي مشكلة صحية قد تواجههم.

ووفق معطيات وزارة الصحة، يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي قرابة مليون و100 ألف.