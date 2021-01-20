تركيا.. تطعيم أكثر من 950 ألفا باللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، تطعيم أكثر من 950 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك منذ بدء العملية في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار التطعيم في عموم البلاد، وفق ترتيب الأولوية في نطاق الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ لقاح كورونا.

وصباح الثلاثاء، بدأت تركيا تطعيم نزلاء دور المسنين، والمواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 90 عاما في منازلهم، بلقاح كورونا.

ومن المنتظر أن يتم تطعيم 198 ألف مسن تركي، ممن يتجاوزون 90 عاما، بلقاح كورونا.

وتقوم الكوادر الطبية بزيارة المسنين في منازلهم، وفحص وضعهم الصحي قبل تطعيمهم باللقاح، ثم مراقبة حالتهم الصحية لمدة نصف ساعة بعد التطعيم، تجنباً لأي مشكلة صحية قد تواجههم.

والخميس الماضي، أطلقت وزارة الصحة حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، ضمن جدول أولويات بدأ بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي قرابة مليون و100 ألف.