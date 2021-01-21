إسماعيل دمير: صناعاتنا الدفاعية تلبي معظم احتياجاتنا

قال مسؤول تركي رفيع، الخميس، إن بلاده تلبي معظم احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية بقدرات وإمكانات وطنية ومحلية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في ملتقى متخصص بإسطنبول.

وأوضح دمير، خلال ملتقى الصناعات الدفاعية الثالث، أن تركيا تزداد قوة في الميدان وطاولة المفاوضات بالتوازي مع كسبها مزيدا من الاستقلالية في هذا المجال.

وأضاف أن تركيا باتت قوة فاعلة إقليميا، وأن موقعها الجيوسياسي يفرض عليها تعزيز صناعاتها الدفاعية.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية من أهم العناصر الداعمة للاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد.

وتابع: "كنا مرتبطين للخارج في الصناعات الدفاعية مطلع الألفية الثالثة بنسبة كبيرة، أما في الوقت الراهن فإننا نقوم بتصدير منتجاتنا المحلية، وهدفنا الرئيسي تحقيق الاستقلالية التامة في التكنولوجيا الحساسة".

وذكر بأن تركيا لديها حاليا 700 مشروع في مجال الصناعات الدفاعية، بقيمة إجمالية تعادل 60 مليار دولار.

وأكد أن هدف مؤسسته لعام 2023، توفير فرص عمل لنحو 80 ألف مواطن في مجال الصناعات الدفاعية، ورفع قيمة صادرات القطاع إلى 10 مليار دولار.