اتفاق تركي أممي على نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من جنيف إلى إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، توقيع اتفاقية الدولة المضيفة لنقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، إلى إسطنبول.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه تم الخميس توقيع اتفاقية الدولة المضيفة في نيويورك.

وجاء في البيان: "وقعت اليوم (21 يناير) في نيويورك اتفاقية الدولة المضيفة التي تنص على نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، المسؤول عن العمليات العالمية والتابع لمكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى إسطنبول".

وتابع: "هذا التطور خطوة ملموسة في سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية، في إطار سعينا لجعل اسطنبول مركزًا للأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "قرار المكتب المذكور الذي يعتبر أحد شركائنا الدوليين الرئيسيين في البعد الإنساني للأزمة السورية وفي تنفيذ سياستنا الخارجية المتعددة الأطراف بشكل عام، تعبير عن ثقة المجتمع الدولي في بلدنا وتأكيد لمكانتنا الريادية في القضايا الإنسانية العالمية".