الأمن التركي يوقف 72 مشتبها فيه بـتهريب مهاجرين

أوقفت قوات الأمن التركية 72 من أصل 94 مشتبه فيهم بـ "تهريب مهاجرين"، خلال عمليات أمنية متزامنة في 12 ولاية، ومركزها إسطنبول.

وفي إطار تحقيقات يجريها مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في اسطنبول، صدرت مذكرة توقيف بحق 94 شخصًا للاشتباه في تهريبهم المهاجرين، بحسب مصادر أمنية.

وأفادت المصادر أن فرق الأمن أوقفت 72 من المشتبه فيهم في 12 ولاية (لم تحددها)، إثر عمليات أمنية متزامنة، مركزها اسطنبول.

وأشارت إلى أن فرق الأمن تواصل أعمال البحث من أجل إلقاء القبض على بقية المشتبه فيهم وعددهم 22.

كما ضبطت قوات الأمن ألفا و477 مهاجراً من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش والعراق وسوريا دخلوا البلاد بشكل غير نظامي.