الداخلية التركية تطلق عملية "أرن 3" ضد "بي كا كا" الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، إطلاق عملية "أرن 3 جبل أغري" شرقي البلاد، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بمشاركة ألف و40 عنصرا أمنيا.

وأفادت الوزارة في بيان، أنها تواصل عمليات "أرن" ضد المنظمة الإرهابية، بهدف اجتثاث جذورها وتحييد آخر إرهابي فيها، اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت أنها أطلقت في هذا الإطار عملية "أرن 3" في ولاية أغري، بعد كل من عمليتي أرن 1 و2، في جبل "تندورك" في أغري، وليجة في ديار بكر.

وبيّنت أن العملية تجري بمشاركة 59 فريقا من قوات الدرك، والشرطة، وتضم 1040 عنصرا أمنيا.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الجاري.

وأطلقت الوزارة اسم "أرن" على العمليات الجديدة، نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.