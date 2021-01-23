تركيا تزود مسلمي الأرجنتين بـ 7 آلاف كتاب ديني

قدمت رئاسة الشؤون الدينية التركية 7 آلاف كتاب ديني بينها نسخ قرآن مترجمة للإسبانية، إلى المسلمين في الأرجنتين سعيا منها لدعمهم في تعلم الإسلام من مصادر صحيحة.

وأقيم حفل لتسليم الكتب عقب صلاة الجمعة بمسجد "الأحمد" بالعاصمة بوينس آيرس، حضره كل من السفير التركي بالأرجنتين شفيق فورال ألتاي، ورئيس المركز الإسلامي الأرجنتيني ، أنيبال بشير بكير، وعبر الإنترنت، مدير عام العلاقات الخارجية برئاسة الشؤون الدينية أرداي أتلاي.

وجرى تسليم 7 آلاف كتاب، بينها نسخ من القرآن وكتب تفسيره باللغة الإسبانية، إضافة إلى كتب لتعلم القرآن الكريم و40 بطاقة حديث نبوي شريف وكتب أخرى مترجمة للإسبانية، مقدمة من الشؤون الدينية التركية بالتعاون مع المركز الإسلامي الأرجنتيني.

وأفاد السفير ألتاي في كلمته بأن المعرفة والقراءة التي لا تساهم في نضح الناس وتحسن الحياة، هي غير مجدية.

وأضاف: "من نتائج القراءة إضافة قيمة للحياة، والكتاب هو سندنا القيّم لذلك، هناك علاقة مباشرة ومهمة بين القراءة وقيم المسؤولية والأخلاق الحميدة واحترام الحقوق".

وأردف: "واجبنا العودة إلى جوهرنا والحكمة والتأمل وإيجاد حلول لمشاكل العصر الذي نعيش فيه بالمعرفة ".

من جانبه أشار أتلاي، في كلمة عبر الإنترنت، إلى أن الشؤون الدينية تحاول التواصل مع المسلمين من جميع أنحاء العالم.

وتابع قائلا "آمل أن تساهم الكتب والمصاحف في استفادة إخوتنا ولو قليلا في معرفة العلوم الدينية، وهو ما سيشعرنا بالفخر والاعتزاز".

وعبر المسؤول التركي عن استعداده للتعاون لإتاحة فرص الدراسات الجامعية للطلاب الأرجنتينين الراغبين في دراسة العلوم الدينية، مشيرا إلى أن كليات الإلهيات تجاوزت المئة بتركيا.

بدوره أكد بكير أن "قوة المسلمين تعززت بالعلم عبر التاريخ، والمسلم القوي لا يفيد نفسه وأمته فقط، بل البشرية جمعاء".

وأعرب بكير عن شكره لتركيا لتقديمها الكتب المترجمة، مؤكدا أنه سيسعى لتوزيعها بشكل عادل على المسلمين في جميع أنحاء الأرجنتين.