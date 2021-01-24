وزارة الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" استهدفوا منطقة أعزاز بقذائف الهاون، انطلاقا من مدينة تل رفعت شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر تويتر، الأحد، إنه جرى تحييد الإرهابيين السبعة بوسائط الإسناد الناري، إثر قيامهم باستهداف أعزاز، الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات".

وأكدت الوزارة تدمير مواقع الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على أعزاز.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.