تركيا تتسلم 6.5 ملايين جرعة لقاح كورونا الاثنين

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن 6.5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ستصل الاثنين (قادمة من الصين)، في إطار الدفعة الثانية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الأحد، حيث لفت إلى أن القسم الأول (6.5 ملايين جرعة) ضمن الدفعة الثانية البالغة 10 ملايين، سيصل إلى تركيا صباح الاثنين.

وأكد أن الشحنات ستتوالى بما يتماشى مع مخطط تأمين اللقاحات، بحيث يستمر برنامج التطعيم في البلاد دون أي خلل.

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 14 يناير/كانون الثاني، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجه أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.