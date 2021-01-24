تركيا تعتزم تزويد مركباتها العسكرية بمحركات محلية الصنع

تعتزم شركة "بي مي جي" (BMC) التركية، تزويد مركبات عسكرية محلية الصنع بمحرّكات مصنّعة بإمكانات وطنية أيضا.

وستكون عربات "فوران" (Vuran) المدرعة ذات الدفع الرباعي هي أولى المركبات العسكرية التي ستزود بمحركات محلية.

"فوران" المصنّعة من قبل "بي مي جي" المتخصصة في إنتاج المركبات البرية المدرعة، من المقرر أن يتم تسليم الدفعة المقبلة منها، للقوات المسلحة التركية، مزودة بمحرك محلي، دون وجود موعد محدد للتسليم.

وفي إطار مشروع مشترك بين "بي مي جي" و"بي مي جي باور" (BMC Power) التركيتين، لتزويد المركبات العسكرية المحلية بمحركات وطنية، تتواصل اختبارات المحركات المصنّعة من قبل الأخيرة.

ومؤخرا، انتهت "بي مي جي باور" من تصنيع محرّك محلي بقوة 400 حصان، فيما تتواصل اختبارات تركيبه بمدرعة "فوران".

وفي سياق متواصل، يستمر العمل أيضا على تصنيع محرك "عذراء" بقوة 600 حصان، ومن المزمع تركيبه على شاحنة نقل الدبابات ثمانية الدفع والمصنّعة من قبل "بي مي جي".

كما تواصل "بي مي جي باور" العمل على تصنيع محركات أخرى، بقوة 1000 و1500 حصان.