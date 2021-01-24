سفينة "الفاتح" التركية تصل منطقة التنقيب بالبحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأحد، وصول سفينة "الفاتح" إلى منطقة التنقيب بالبحر الأسود.

وأوضح دونماز في تغريدة على تويتر، أن سفينة الفاتح وصلت مساء الجمعة إلى منطقة التنقيب الجديدة "توركالي-2".

وأضاف "ستبدأ السفينة أعمال التنقيب في حقل صقاريا عقب الانتهاء من الاستعدادات اللازمة".

يذكر أن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب في حقل "توركالي-1" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأت السفينة، أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود، في 20 تموز/يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.