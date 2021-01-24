سفينة تركية تعرضت للقرصنة قبالة نيجيريا تصل الغابون الأحد

يتوقع وصول السفينة التركية التي تعرضت لهجوم القراصنة في سواحل مدينة لاغوس في نيجيريا، إلى ميناء مدينة بورت جنتيل في الغابون، الأحد، الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي لتركيا (06:00 تغ).

والسفينة المكون طاقمها من 19 شخصا، تحمل اسم "موزارات" وترفع العلم الليبيري، تعرضت السبت للهجوم في الساعة 10:36، بينما كانت على بعد قرابة 180 ميلًا من مدينة لاغوس النيجيرية.

وقالت وكالة الأناضول إن القراصنة احتجزوا 15 تركيا من طاقمها كرهائن، وغادروا السفينة.

ولفتت إلى مقتل أحد أفراد الطاقم الذي يحمل الجنسية الأذربيجانية خلال الحادث.

وبينت أن السفينة في طريقها إلى ميناء بورت جنتيل في الغابون وعلى متنها 3 من أفراد طاقمها.