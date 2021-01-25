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الاتحاد الأوروبي يرحب باستئناف المحادثات بين أنقرة وأثينا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.01.2021 21:08
آخر تحديث في 26.01.2021 00:04
الاتحاد الأوروبي يرحب باستئناف المحادثات بين أنقرة وأثينا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، ترحيبه باستئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان بعد 5 سنوات من عقد آخر جولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاثنين، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ووصف بوريل استئناف المحادثات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة بأنها "خطوة هامة نحو دفع وتعزيز حوارنا وتعاوننا".

كما أعرب عن إشادته بـ"الرسائل والإشارات الهامة للسلطات التركية لتسوية توترات العام الماضي مع التكتل الأوروبي".

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