تركيا تبدأ بتطعيم المواطنين فوق سن الثمانين بلقاح كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الاثنين، البدء بتطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم سن الثمانين عاما، بلقاح كورونا.

وأفاد قوجه في تغريدة عبر تويتر، أن المواطنين فوق سن الثمانين سيتم تطعيمهم في المؤسسات الصحية.

وأضاف: "نبدأ اعتبارا من اليوم بتطعيم مواطنينا فوق سن الثمانين، ضمن البرنامج المعد بتوصية من المجلس العلمي (التركي)".

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير الجاري، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، وصول الدفعة الثانية من "كورونافاك" البالغة 6.5 ملايين جرعة، وهي الجزء الأول من الشحنة الثانية البالغة 10 ملايين جرعة.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجه أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.