وزير تركي: سننقذ طاقم السفينة المختطفة بأقرب وقت

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن بلاده ستنقذ بأقرب وقت طاقم السفينة المختطف من قبل القراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الاثنين، بولاية سينوب (شمال)، أن أنقرة تتابع مستجدات الحادثة منذ اللحظة الأولى لوقوعها.

وأوضح أنه التقى والد أحد المختطفين الأتراك من طاقم السفينة، في ولاية سينوب، مؤكداً أن الدولة التركية تقف دوماً إلى جانب مواطنيها.

وتابع: "نأمل أن نجد حلاً للمشكلة في أقرب وقت إن شاء الله. نواصل جهوداً واسعة في هذا الإطار."

وأشار إلى مواصلة وزارة الخارجية التركية اتصالاتها على نطاق واسع، لإنقاذ طاقم السفينة.

والسبت، تعرضت سفينة حاويات تحمل اسم "موزارت" لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية.

واستنفرت تركيا جميع سفاراتها في غرب القارة الإفريقية، لإنقاذ طاقم السفينة المختطفة، عقب مهاجمتها.