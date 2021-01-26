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البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية بمنطقة خليج عدن

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 26.01.2021 22:58
آخر تحديث في 26.01.2021 23:44
البرلمان التركي يقر تمديد مهمة القوات البحرية بمنطقة خليج عدن

صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية حول تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومياه الصومال الإقليمية لمدة عام.

جاء ذلك عقب مناقشة المذكرة في الجمعية العامة للبرلمان.

ولفتت المذكرة إلى أن "قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

كما أشارت إلى "مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار".

ولفتت المذكرة إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق "جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير/ شباط 2020 لمدة عام".

وبموجب مصادقة البرلمان، تم تمديد مهمة القوات العاملة في المناطق المذكورة حتى 10 شباط/ فبراير 2022.

كما ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة، وفق المذكرة.

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