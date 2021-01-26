تركيا تطلق عمليتين أمنيتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، إطلاق عمليتين جديدتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في إطار عمليات "أرن" الأمنية التي انطلقت قبل أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تواصل عمليات "أرن" ضد المنظمة الإرهابية، بهدف اجتثاث جذورها وتحييد آخر إرهابي فيها، اعتبارا من 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ولفتت في هذا الإطار إلى استمرار عمليات "أرن1" بولاية أغري، و"أرن2" بولاية ديار بكر، و"أرن3" في ولاية أغري.

وأضافت الوزارة أنها أطلقت عملية "أرن 4 قارلي أوفا - وارطو" بولاية موش (شرق)، و"أرن 5 باغوك" في ولاية ماردين (جنوب شرق)، ضد المنظمة الإرهابية.

وأوضحت أن عملية "أرن 4" تجري بمشاركة 93 فريقا من قوات الدرك والشرطة، وتضم 1620 عنصرا أمنيا، في حين يشارك في "أرن5"، 2550 عنصرا أمنيا، يشكلون 145 فريقا.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الجاري.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على العمليات الجديدة، نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.