حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تتجاوز المليونين و322 ألفا

بلغت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الثلاثاء، مليونين و322 ألفا و511، بعد تعافي وانتهاء الحجر الصحي لـ8 آلاف و108.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 7 آلاف و103 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و442 ألفا و350.

وأشارت البيانات إلى وصول عدد الوفيات إلى 25 ألفا و344 بعد وفاة 134 في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وحسب البيانات، أجرت تركيا 180 ألفا و303 اختبارات للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 28 مليونا و828 ألفا و496.

وفي معرض تعليقه على المعطيات الأخيرة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر "تويتر"، كافة المواطنين لمواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتفادي المكوث في الأماكن المغلقة والمكتظة.