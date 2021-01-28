تركيا تبدأ اليوم تطعيم المواطنين فوق سن 75 عاما بلقاح كورونا

أعلن وزير الصحة التركي بدء تطعيم بلقاح كورونا للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم سن 75 عاما، بدءًا من الخميس.

جاء ذلك في بيان مكتوب لفخر الدين قوجة، الأربعاء، بعد ترأسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل قوجة بيانه قائلا: "جيشنا الصحي مسلح، وكبارنا تحت الحماية".

وأوضح أن المواطنين فوق سن 75 عاما سيتم تطعيمهم في المؤسسات الصحية اعتبارا من الخميس، ضمن البرنامج المعد بتوصية من المجلس العلمي.

وأشار إلى اكتمال تطعيم العاملين في القطاع الصحي وفق البرنامج المخطط.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير الجاري، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

والاثنين، أعلن قوجة، البدء بتطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم سن الثمانين عاما، بلقاح كورونا.

وذكّر قوجة باستلام تركيا 6.5 ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك" الصيني كجزء أول من الشحنة الثانية البالغة 10 ملايين، مؤكدا أنها ستكون متاحة للاستعمال بعد استكمال الفحوصات اللازمة عليها.

وبخصوص الوضع الوبائي قال الوزير إن تركيا سجلت انخفاضا سريعا وصل إلى 80 بالمئة في إصابات كورونا بفضل التدابير المتخذة.

واستطرد: "رغم كل جهودنا، لا يزال المعدل اليومي للإصابات يتراوح بين 5 و7 آلاف، وبالنظر إلى حالة الخطر المتزايدة في العالم، فمن الواضح وجوب مواصلة الامتثال الصارم بالتدابير الوقائية".

وتابع "يمكن أن يسبب التخفيف في التدابير والإجراءات المفروضة وضعا يصعب التغلب عليه مستقبلا، يجب ألا نتخلى عن الحذر".

وسجلت تركيا حتى الأربعاء، مليونين و449 ألفا و839 إصابة بكورونا، توفي منهم 25 ألفا و476، فيما تعافى مليونين و331 ألفا و314.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وسبق أن أعلن قوجة أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته.