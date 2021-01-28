شركة بودن التركية: تم التواصل مع طاقم السفينة المختطفين

أعلنت شركة "بودن" التركية للشحن، التواصل مع طاقم سفينتها "موزارت" المختطفين عقب هجوم تعرضت له السفينة أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، الخميس، أكدت فيه أن أفراد طاقم السفينة الـ 15 المختطفين قبالة سواحل "سان تومي" يتمتعون بصحة جيدة وغير مصابين.

وشددت أنها ستواصل بذل كل الجهود من أجل ضمان الإفراج عن الطاقم المختطفين بأسرع وقت.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، تعرضت سفينة الشحن "موزارت"، لهجوم قراصنة أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قتل أحدهم يحمل الجنسية الأذربيجانية، وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.