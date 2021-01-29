أردوغان يفتح باب التعاون التكنولوجي مع شركات "إلون ماسك"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليمات بالتنسيق مع إلون ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا" الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي.

وتأتي هذه التصريحات للرئيس التركي عقب صلاة الجمعة، وبعد يوم من الاتصال الهاتفي مع ماسك.

وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع ماسك، الخميس، قائلا: "بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك".

كما أعرب أردوغان عن شعوره بالأمل لانخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا مؤخرا.

وقال: "ثمة تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة بفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها".