تركيا تتسلم اليوم بقية الشحنة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

تتسلم تركيا، صباح الجمعة، الدفعة الثانية من ثاني شحنات اللقاح (10 ملايين جرعة) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي جاءت دفعتها الأولى الاثنين الماضي، وبلغت 6.5 ملايين جرعة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي ذكّر فيها بأن الدفعة الأولى من ثاني شحنة وصلت البلاد يوم الاثنين 25 يناير/كانون ثان الجاري.

وقال قوجة في تغريدته "صباح اليوم تصل لتركيا الدفعة الثانية من ثاني شحنات اللقاح الصيني لبلادنا، على أن يتواصل قدوم الشحنات التالية وفقًا للجدول الزمني الموضوع لتوريدها".

وأطلقت تركيا حملة التطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا في 14 يناير/كانون الثاني، انطلاقا من العاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصلت الشحنة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وكان قوجة أعلن توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح.