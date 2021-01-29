تركيا تسجل 131 وفاة و6912 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 25 ألفا و736، إثر تسجيل 131 حالة وفاة.

جاء ذلك في البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، حول إحصائيات الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبحسب البيانات، تم تشخيص 6 آلاف و912 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين مليونين و464 ألفا و30.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين، مليونين و348 ألفا و309، عقب شفاء وانتهاء الحجر الصحي لـ 8 آلاف و93 شخصا.

وارتفعت حصيلة اختبارات الكشف عن الفيروس في البلاد إلى 29 مليونا و346 ألفا و219، إثر إجراء 165 ألفا و94 اختبارا.