حصيلة مصابي السلالة الجديدة من كورونا ترتفع إلى 128 في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، إن عدد الأتراك المصابين بسلالة كورونا الجديدة ارتفع إلى 128، في 17 ولاية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير التركي، عبر تويتر، أكد فيها على ضرورة الحذر من خطر السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأضاف أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرا، هو السلالات المتحورة من كورونا.

وأشار إلى أن التحور الحاصل في فيروس كورونا لا يؤثر حاليا على مشاريع اللقاح، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات عليها.

وأكد على أن "الكمامة والتباعد الاجتماعي ما زالا من أفتك الأسلحة في يدنا في مواجهة الفيروس، وأن التحكم بعدد المصابين ما زال بيدنا، وعلينا إدراك قيمة ذلك والتحرك بحذر والابتعاد عن الأوساط المزدحمة".