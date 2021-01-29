والي عنتاب التركية يزور جرابلس السورية

زار والي غازي عنتاب التركية، داود غُل، مدينة جرابلس السورية المحررة من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات".

وقالت ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، في بيان الجمعة، إن غُل قام بزيارة مركز تنسيق المساعدات الإنسانية، في جرابلس، الواقعة بريف محافظة حلب (شمال).

واطلع غُل على سير أعمال المركز، ثم تجول في المدينة وحيا الأهالي وتحدث إلى التجار والأطفال.

كما تفقد غُل مرافق خدمية قيد الانشاء، والتقى أعضاء المجلس المحلي لمدينة جرابلس.

عقب ذلك توجه الوالي غُل إلى بلدة الغندورة، وشارك في مراسم افتتاح المجلس المحلي للبلدة، حيث التقى أعضاء المجلس وعددا من أهالي المنطقة.

وجرابلس من المدن السورية التي حررها الجيش التركي من الإرهاب، في إطار عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016.